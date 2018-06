Presos se declaran en huelga de hambre para poder ver el Mundial

Los reos alojados en la comisaría tercera de Puerto Madryn avisaron que no recibirán su ración de comida hasta que no arreglen el cable. "Hace tres días que no anda y es un derecho indispensable", declararon en su carta.