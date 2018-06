Resultados de una nueva jornada en Complejo Los Cardos

| Liga Libre - Resultados de Octavos de final [VUELTA] - Torneo Apertura |

- Quilmes 2 (Franco Carmona Y Emiliano Caverzasi) (Amonestado: Matías Sole) Vs. Los Gorilas 0

- Aston Birra 2 (Cristian Mutigliengo Y Jonathan Ver)(Amonestados: Lucas Tamagnini Y Cristian Mutigliengo) Vs. Córdoba Motos 0 (José Beccaría Y Franco Marsilli)

- Los Amigos De Manu 1 (Gabriel Hernández)(Amonestados: Burgos Paredes, Gustavo Gomez, Gabriel Hernandez, Pablo Lucero, Joaquín Pesce y Micori Chancalay) Vs. La Barbería 2 (Nicolás Juncos Y Rodrigo Paviatto)(Amonestados: Nicolás Escurra, Alejandro Juárez, Nicolás Juncos; Expulsado: Jonathan Mansilla)

- Los Sicarios 0 Vs. Torino 3 (Matías Vignolo, Mariano Blesio Y Nicolás Bailo)(Amonestados: Matías Vignolo Y Nicolás Bailo)

- La Unión 3 (Martin Giambartolomei 2 Y German Vallejos)(Amonestados: Gonzalo Cabrera Y German Vallejos) Vs. Barrilete Cósmico 2 (Franco Degiorgis Y Agustín Vocos)(Amonestado: Máximo Giordano)

- Atilra 0 (Amonestados: Omar Rodriguez Y Iván Colombano)( Vs. Luzby 1 (Tomas Racca)(Amonestado: Eazequiel Digiulio)

- Paso A Paso 10 (Gaston Colombino 2, Yonatan Sequeira 4,Emanuel Oliva 2,Javier Bustos Y Ricardo Fragata) Vs. Atlas Fc 0

- Electricidad Ferreyra 0 (Amonestado: Martin Barbero Vs. Invictos 1 (Braian Sosa)(Amonestados: Axel Maldonado Y Gastón González)

| Liga del Oeste - Resultados de Octavos de final / Repechaje / Permanencia - Torneo Apertura |

Cancha 4:

- Dep. Cronopio 1 (Franco Cerutti) Vs. Dompe Repuestos 1 (Juan Gerbaudo)(Amonestados: Pablo Valverde Y Jose Benítez)

- Ocampo Automotores 1 (Dermis Benítez)(Amonestados: Pablo Alberto, Darío Cabrera, Dermis Benítez Y José Godoy) Vs. Passamonte Comercial 0 (Expulsado: Ezequiel Suarez)

- Peña Boquense 2 (Roque Guevara 2)(Amonestados: Pablo Morante) Vs. Bochini 0 (Amonestados: Nicolás Carabajal Y Pablo Fassano)

- Los Retirados 2 (Nicolás Martino Y Pedro Casermeiro)(Amonestado: Daniel Elkin) Vs. Siempre Verde 1 (Marcelo Sandoval)(Amonestados: Hernán Varas; Expulsado: Carlos Lescano)

Cancha 6:

- Surrbac 2 (Claudio Brochero Y Darío López)(Amonestados: Gabriel Bustos Y Andrés González) Vs. Carnicería Correa 1 (Dario Coppes)(Amonestados: Pablo Hernández Y Gabriel Hernández)

Cancha 7:

- ZF Sachs 2 (David Trejo 2)(Expulsados: Franco Gagliardi Y Alejandro Bazan) Vs. Verdulería Los Turquitos 1 (Fernando Videla)(Amonestados: Gustavo Juárez, Lucas Calero Y Ariel Videla; Expulsado: Nicolás Peralta)

Cancha 8:

- AB Trofeos 4 (Gabriel Barrale, Darío Ludueña, Damián Valdez Y Miguel Paire)(Amonestados: Diego Córdoba Y Fernando Ríos) Vs. Plumita 1 (Fabio Zadravec)(Amonestados: Ruben Suppo, Fabio Zadravec Y Cristian Guevara)

Cancha 11:

- Carniceria Santa Rita 3 (Maxi Perez,Eduardo Motos Y Willy Luque) Vs. Don Beto 1 (Ruben Cortesse)

- Vecinal Barrio Parque 3 (Oscar Guía, Ezequiel Taborda Y Gastón Gutiérrez)(Amonestados: Héctor Cordero, Luis Arguello, Gastón Gutiérrez Y Lucas Gutiérrez) Vs. Transporte Acosta 0 (Amonestado: Conrado Acosta; Expulsado: Conrado Vallejos)

- Kiosco Choly 1 (Héctor Canteros) Vs. Calzados Larry 0

- Martinuzzi Muebles 1 (Eduardo Aguilar)(Amonestado: Guillermo Torres) Vs. Tigre 4 (Walter Lozano 2,Alberto Lusi Y Gonzalo Bongiovani)

Cancha 12:

- Bianchi Cueros 1 (David Ramallo)(Amonestados: Mario Gallegos Y Sebastián Lencinas) Vs. La Doblada 0 (Amonestados: Gerardo Dussin, Emanuel Gribaudo Y Franco Ronconi)

- Nutrición Superior 2 (Hernan Sviezzi Y Fernando Sviezzi)(Expulsado: Bergero Matías) Vs. Cena 0 (Amonestado: Carlos Lescano; Expulsado: Jorge Montiel)

- Bar La Pepa 3 (Darío Cuyua 2 Y Pablo Pedernera)(Amonestados: Hugo Pedernera Y Juan Ibáñez) Vs. Def. Viejo Almacén 2 (Leonardo Bernachini Y Diego Cravero)

- Boero Romano 3 (Alejandro Molina, Jorge Montiel Y Cristian Quinteros) Vs. Central Service 1 (Sergio Oitana)

Cancha 13:

- MDR Peluqueria 2 (Leonardo Baudracco 2)(Amonestados: Ariel Alberico, Leonardo Baudracco, Gerardo Ferreyra, Diego Villalva Y Victor Escobares) Vs. Transporte Silvio 1 (Jorge Ojeda)(Amonestado: Rubén Córdoba; Expulsado: Leonardo Olocco)

- Lácteos Santa María 2 (Matías Picco Y Fabricio Pecile) Vs. Bar 1516 1 (Pablo Contreras)(Amonestado: Martin Albano)

- Karikal 0 Vs. Córdoba Motos 0 (Amonestado: Carlos Burgos)

- Desamparados 3 (Marcelo Mateo 3)( Vs. Colegio De Abogados 2 (Juan Losano Y Ángel Almendra)(Amonestado: Juan Losano)

Cancha 14:

- Gaseosas Secco 1 (Ariel Lesta)(Amonestados: Marcos Moresco, Gustavo Vaudagna Y Marcos Rovera) Vs. Tool Shop 0 (Gabriel Cabrera Y Gerardo Ferreyra)

- Piraña 0 Vs. 9 De Julio 3 (Mauro Bernachini Y Diego Poncini 2)

- Agrosistemas 7 (Leonardo Matandrea 4, Eduardo Salvagno 2 Y Elías Peralta) Vs. Las Leyendas 2 (Diego Buson 2)(Amonestado: Marcelo Lescano)

- Carnicería Mary 0 (Amonestados: Nicolás Infante Y Claudio Fernandez) Vs. Dep. Cbse 0 (Amonestados: Carlos Santo)

| Liga +40 - Resultados de la 13ª fecha (última) - Torneo Apertura |

Cancha 1

- La Unión For Ever 1 (Robert Battan)(Amonestado: Gustavo Rubiolo) Vs. Graduados 1 (Walter Malacalza)(Amonestado: Cristian Bielsa)

- Defensa Y Justicia 6 (Marcelo Frocil 2, Sergio González, Marcelo Barrale 3 Y Claudio Scurra)(Amonestado: Claudio Scurra) Vs. Distribuidora Patrignani 0

Cancha 2:

- Barrio Roque Saenz Peña 1 (Jose Oyola) Vs. Proveeduría Mumi 6 (Sergio Cornejo, José Juárez 3, Sergio Mansilla Y Luis Ferreyra)

Cancha 6:

- El Tanito 3 (Ramón Díaz, Bernardo Maldonado Y Sergio Tettamanzzi)(Amonestados: Sergio Karlen, Marcelo Galmarini Y Rubén Anchino) Vs. Colonia Anita 0

Tresca 0 (Amonestados: Carlos Franco, Carlos Videla Y Sandro Rubiolo) Vs. Larrea Construcciones 2 (Secar Salvatori Y Oscar Larrea)

Cancha 7:

- Calzados La Familia 2 (Daniel Martínez Y Sergio Sánchez)(Amonestados: Daniel Martinez Y Julio Garcia) Vs. Motores Adas 0 (Expulsado: Marcelo Cortez)