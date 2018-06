Aróstegui: "Me ofrecieron seguir en el club pero desde otro lugar"

El goleador aseguró que la dirigencia le ofreció seguir ligado a la institución pero ya no como jugador, sin embargo aún no lo consideró. "Fui con otra idea, no fue lo que yo esperaba", señaló.

El ahora ex delantero de Sportivo Belgrano aseguró que la dirigencia del club le ofreció continuar "desde otro lugar" pero ya no como jugador sin embargo Aróstegui aún no lo consideró dado que pretendía continuar, al menos un año más, como jugador.

"Fui con otra idea, quería arreglar mi situación pero me nublé porque no fue lo que yo esperaba. Me ofrecieron seguir desde otro lugar pero aún no lo consideré porque yo iba a buscar otra cosa", apuntó el goleador.

Di todo lo que tenia para dar y más por este club , lo único que tengo para decir son palabras de agradecimiento a todos ..

Por siempre verde hasta la muerte!!! — Juan Arostegui (@ArosteguiJuan) 12 de junio de 2018

Mensajes de apoyo de Giaccone y Francia

Tras conocerse la noticia las redes sociales se inundaron de agradecimientos para con el goleador histórico de la "verde".

Ariel Giaccone, el último entrenador que tuvo Juanma, publicó un sentido mensaje para el jugador. "Dicen que las cosas que pasan siempre tiene una razón , lo malo es que no encontramos una buena explicación. Me abraze con MIS HIJOS en la cancha sentado en la tribuna ,cuando nos diste el GOOLLL del ASCENSO , tuve el privilegio de DIRIGIRTE y ser espectador de lujo cuando convertiste el GOOOLL nº 100 . Diste mucho por nuestro querido SPORTIVO BELGRANO , MIL GRACIAS JUANMA...en nombre de mi familia", señaló el entrenador desde sus redes sociales.

En tanto, Juan Pablo Francia, referente y compañero del goleador publicó en su cuenta de Twitter: "JM9 Agradecerte como compañero...Agradecerte como persona y sobre todo GRACIAS ETERNAS como hincha por todo lo que le diste al club...éxito goleador en lo que sigue para vos un privilegio haberte podido disfrutar desde adentro y haber compartido tanto!!!".

El hincha quería que siga

Según la encuesta que lanzó El Periódico en redes sociales la mayoría de los hinchas de la "verde" querían que Aróstegui continúe, al menos un año más, para irse por la "puerta grande".

Sportivo Belgrano no le renovó el contrato a Juan Manuel Aróstegui. El goleador queda fuera del plantel. ¿Qué te parece la decisión? — El Periódico (@elperiodicosf) 12 de junio de 2018

Los dos goles más emblemáticos de Aróstegui