Pronóstico: el frío se queda toda la semana y se acerca a los cero grados

El fuerte viento del sur y el frío se hicieron sentir desde muy temprano este martes en San Francisco y buena parte del país. Y como rezaba aquella conocida publicidad de una marca de heladeras, el frío no se va. Al menos por esta semana, que tendremos temperaturas que podrían llegar a cero grados, según anticipó el responsable de la Estación Climatológica de la UTN San Francico, Roberto Bohn.

Sin embargo, Bohn aclaró que todavía no hablamos de "frío polar" y que no se esperan heladas. "El frío se nota, más con la humedad, pero esto no es frío polar, es el viento. Se va a sentir más cuando calme el viento, que va a ser a partir del miércoles y ahí van a estar realmente las temperaturas bajas", explicó el meteorólogo.

Según el pronóstico que emitió el especialista local, el viento del sudoeste bastante fuerte se va a mantener hasta la medianoche del martes, y a partir de ahí va a disminuir hasta el mediodía del miércoles. "La mínima para mañana miércoles estará en dos o tres grados, pero no hay probabilidad de heladas", aclaró.

Se viene más frío

Según Bohn, ya a partir del miércoles al mediodía el viento va a disminuir bastante y por la noche la temperatura se arrimará a cero grados. "No sé si se va a dar dentro de la ciudad, sí ha helado la semana pasada en las zonas suburbanas", dijo.

El pronóstico indica que el jueves se va a mantener frío, con una máxima de 9 o 10 grados y a la noche nuevamente cerca de los cero grados.

Ya el viernes comenzará a rotar el viento hacia el norte y comenzará a subir levemente la temperatura. La máxima prevista para el sábado es de unos 13 grados, mientras que el domingo se espera que siga el viento norte y una temperatura máxima de 15 grados (mínima de 6).

Se prevé cielo despejado en toda la semana.