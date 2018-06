Argentina, lo mejor y lo peor en la historia de los mundiales

Algunas veces, un mal pasado no parece influir en resultados posteriores. Y al revés, los antecedentes óptimos no garantizan alegrías futuras. Esto es lo que pasó en un par de mundiales con la selección argentina, campeona del mundo en 1986 luego de ser muy criticada, y eliminada en 2002 luego de haber tenido una eliminatoria impecable, con record de puntos y de victorias.

En los meses previos a la obtención del bicampeonato, Carlos Bilardo, el técnico del cuestionado equipo, sufrió ataques de todos lados, inclusive desde el poder político, que intento bajarlo del cargo. La selección argentina, antes de México 86, jugaba mal y no ganaba, aun teniéndolo a Diego Maradona.

Pero todo cambió con el primer resultado a favor. El 3 a 1 ante Corea del Sur abrió un espacio de esperanza y felicidad que se coronó con la vuelta olímpica en el estadio Azteca, tras ganarle 3 a 2 a Alemania en un partido muy emotivo.

Lo contrario a ese proceso ocurrió en 2002, en el marco del mundial Corea del Sur-Japón. Argentina, liderada por Marcelo Bielsa, había ganado con absoluta tranquilidad las eliminatorias sudamericanas. Ganó 13 de los 18 partidos disputados y sólo sufrió una derrota, con 43 puntos conseguidos sobre un total de 54.

El viento a favor que pareció llevar a los albicelestes a los dos países asiáticos, perdió vigor temprano. En la primera ronda, entre Suecia e Inglaterra se encargaron de aplastar una ilusión que se había edificado sobre resultados positivos y actuaciones convincentes. En Argentina, México y en Corea y Japón, se dieron los extremos de las clasificaciones del conjunto nacional en la historia de los mundiales.

Esta fue la posición final de Argentina en cada mundial: Uruguay 1930: subcampeón; Italia 1934: 9º; Francia 1938: no participó; Brasil 1950: no participó; Suiza 1954: no participó; Suecia 1958: 13º; Chile 1962: 10º. Inglaterra 1966: 5º; México 1970: eliminado por Perú en eliminatoria sudamericana; Alemania 1974: 8º; Argentina 1978: campeón; España 1982: 11º; México 1986: campeón; Italia 1990: subcampeón; Estados Unidos 1994: 10º; Francia 1998: 6º; Corea del Sur-Japón 2002: 18º; Alemania 2006: 6º; Sudáfrica 2010: 5º y Brasil 2014: subcampeón.

Fuente: cba24n