En Inglaterra están sorprendidos porque sus jugadores toman mate

"En la concentración argentina los jugadores duermen, se despiertan, toman mate. Se entrenan, toman mate. Hacen charlas técnicas, toman mate". Si la marca de yerba mate que hizo la exitosa campaña durante Brasil 2014 quiere repetir el alcance en Rusia 2018, sólo debe cambiar "en la concentración argentina" por "en la concentración inglesa". Sí, según salió a la luz en las últimas horas, hay un grupo de jugadores de la selección de Inglaterra que toman mate en los ratos libres que tienen durante la preparación para el Mundial Rusia 2018.

The Telegraph, un medio británico, reveló que el mate es un fiel acompañante de los jugadores de Tottenham Hotspur que juegan en Inglaterra, que son cinco: Kieran Trippier, Danny Rose, Eric Dier, Dele Alli y Harry Kane. Según la nota, publicada ayer, esta "dieta" es por la "influencia de su entrenador argentino, Mauricio Pochettino.



Pochettino, uno de los responsables de la nueva "adicción" inglesa.

"En Tottenham, muchos jugadores empezamos a beber mate. Ahora soy un poco adicto", reconoce Dier, mediocampista del equipo inglés. "Tenemos muchos argentinos en el plantel (son tres: el arquero Paulo Gazzaniga, el defensor Juan Foyth y el mediocampista Erik Lamela), así que comencé a beber con ellos. Ahora los jugadores ingleses intentamos hacernos pasar por sudamericanos. Danny Rose y yo tenemos uno en nuestra habitación y a veces tomamos".

Y Rose agrega más detalles de la convivencia a puro mate: "Nos pasamos la tarde jugando al Uno (juego de cartas estadounidense) y tomando mate, es una buena manera de pasar una hora o dos, sólo hablando".

Dele Alli también se considera un tomador de mates, aunque, como muchos argentinos también, no sabe cebar. "Me encanta. Pero Eric (dier) tiene que hacerlo por mí porque no sé cómo se hace", afirma.



Así reflejan los medios ingleses la noticias del mate

Además de contar la experiencia de los jugadores ingleses que toman mate, The Telegraph agrega explicaciones sobre qué es el mate y algunos datos más que, leídos desde la Argentina, pueden ser considerados perlitas.

¿Qué es el mate, según la publicación? "Una bebida de infusión de hierbas llamada mate, que se originó en Paraguay, pero que ahora se ha extendido a Argentina, Brasil y varios otros países sudamericanos (...). Se prepara en una calabaza hueca y se bebe a través de una pajita de metal, llamada bombilla".

La opinión de los especialistas no podía faltar. Por eso, citan al nutricionista Jo Travers, que opina: "El mate es bastante beneficioso como bebida. Los polifenoles y saponinas (compuestos de las plantas con las que se realiza la yerba) son antioxidantes y antiinflamatorios, similares al té verde".

Y agrega: "Sin embargo, tiene más cafeína que una taza regular de té, lo que ayuda a reducir la percepción del dolor, por lo que puede ser útil en el ejercicio ya que proporciona un impulso de energía y concentración. Ambos son útiles si eres un futbolista profesional".

Fuente: La Nación