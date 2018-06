Moyano lanzó un paro nacional de Camioneros "sin cortes de ruta"

El secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó que el próximo jueves realizarán un paro nacional en el marco de las negociaciones salariales con los empresarios del sector.

"La huelga abarca a todas las ramas", informó Moyano, quien estuvo escoltado por su hijo, Pablo Moyano. También dijo que no habrá cortes en las rutas.

Antes había lanzado más amenazas

El líder camionero Hugo Moyano salió a responderle a Patricia Bullrich, quien había calificado de "extorsiva" la posibilidad de que los Camioneros imitaran la huelga de sus pares brasileños y que usarían la fuerza pública para impedir cortes en las rutas.

"La señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón se quiere hacer la Margaret Thatcher; si llega a ver represión después vamos a conversar; el trabajador camionero no es violento, pero no vamos a permitir no ataquen a ningún trabajador; yo digo que puede haber un paro por tiempo indeterminado si eso ocurre", dijo Moyano en declaraciones al canal C5N.

Bullrich, días atrás, había planteado: "Nos parece que esta idea de que ahora quieren hacer algo a la brasilera nos parece una metodología extorsiva. No vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada porque a un sindicato se le ocurra bloquear un país. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que estas cosas no pasen".

Moyano también habló de la foto de Mauricio Macri y la titular del FMI, Christine Lagarde: "Para mi la foto es vergonzosa, demuestra la subordinación, la entrega del patrimonio del país. El FMI trae hambre y miseria".

Camioneros pide una suba del 27% y de no haber un acuerdo el gremio podría llamar a un paro nacional para el jueves. Moyano sostiene -como el kirchnerismo- que la Argentina "va hacia 2001".

Fuente: La Voz del Interior