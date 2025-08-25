El Banco de la Provincia de Córdoba concretó su regreso al Mercado de Capitales después de ocho años, a través de la emisión de sus Obligaciones Negociables simples Clase I y Clase II, por un monto conjunto de más de U$S 33 millones, superando las expectativas iniciales de 20 millones de dólares, según informó la entidad bancaria, que lo consideró un reflejo de “la confianza del mercado en la solvencia de Bancor”.

La entidad desempeñó un rol central como emisor, organizador y colocador; y subrayó que contó con la participación de Becerra Bursátil, Dracma Investments, S&C Inversiones y Petrini Valores como agentes colocadores.

Según precisó el organismo, la Clase I, en pesos, se emitirá por un monto de $26.094.261.589 y devengará una tasa variable de TAMAR más 3%, a un plazo de 12 meses, con pago de intereses trimestrales y amortización íntegra al vencimiento. La Clase II, en dólares, se emitirá por un monto de U$S 13.294.312 y devengará una tasa fija del 6,75% a un plazo de 12 meses, con pago de intereses trimestrales y amortización íntegra al vencimiento. La emisión se integrará el 22 de agosto de 2025.

“La vuelta de Bancor al Mercado de Capitales representa un hito estratégico para el banco y una oportunidad confiable para sus clientes e inversores. Con estas colocaciones, Bancor se reinserta en el mercado de capitales como emisor, reafirmando su presencia y solidez en la estructuración de alternativas de inversión competitivas”, concluyeron.