En el último año, la búsqueda online cambió de manera radical. La integración de inteligencia artificial en motores como Google SGE (Search Generative Experience), Bing Chat o Perplexity introdujo un nuevo escenario: los usuarios ya no solo reciben una lista de enlaces, sino respuestas completas generadas por IA.

Ese cambio dio origen a dos conceptos que marcan el futuro del marketing digital: Answer Engine Optimization (AEO) y Generative Engine Optimization (GEO). Ambas estrategias no reemplazan al SEO, sino que lo complementan.

¿Qué es AEO y por qué importa en 2025?

El AEO busca que el contenido de una página web sea lo suficientemente claro y estructurado como para que los motores de respuesta (como SGE o ChatGPT con acceso a buscadores) lo utilicen en sus explicaciones.

En la práctica, significa redactar pensando en preguntas y respuestas, con información breve y precisa. Por ejemplo, en lugar de un párrafo extenso sobre “beneficios del email marketing”, lo ideal es responder directamente: “El email marketing aumenta la fidelización, genera tráfico a la web y tiene uno de los mayores retornos de inversión del marketing digital”.

GEO: optimización para motores generativos

El GEO (Generative Engine Optimization) apunta a que la IA elija y cite nuestro contenido dentro de sus respuestas. Para eso, los buscadores valoran factores como autoridad del sitio, claridad de los datos y confiabilidad de la fuente.

A diferencia del SEO tradicional, que trabaja con títulos, enlaces y estructura, el GEO exige reforzar la credibilidad. Sitios que cumplan con principios de E-E-A-T (experiencia, conocimiento, autoridad y confiabilidad) tienen más chances de ser citados.

Herramientas y prácticas clave

Datos estructurados: usar schema.org ayuda a que la IA interprete mejor la información.

Preguntas frecuentes (FAQ): organizar el contenido en formato Q&A aumenta las posibilidades de ser usado en motores de respuesta.

Contenido original y actualizado: las IA priorizan fuentes frescas, con datos vigentes.

Autoría visible: indicar quién escribe el contenido refuerza la confianza y la autoridad.

Una estrategia híbrida: SEO clásico + AEO + GEO

El SEO tradicional sigue siendo necesario: títulos optimizados, backlinks de calidad y velocidad de carga continúan como pilares. Pero en 2025 no alcanza solo con eso.

La combinación de SEO clásico con prácticas de AEO y GEO permite que un mismo contenido logre dos objetivos:

Posicionarse en Google con enlaces azules. Aparecer citado en respuestas generadas por inteligencia artificial.

Checklist para optimizar tu contenido en SEO + AEO + GEO