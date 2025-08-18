Se presentó en Tecnoteca la 2º edición del Coloquio Empresarial “Miradas globales, decisiones locales”, organizado por la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco (CEE). Se llevará a cabo el 25 de septiembre en el Parque Industrial, abierto a toda la comunidad, con previa inscripción.

El presidente Rubén Filippa se refirió a los objetivos de esta nueva edición y sostuvo que la idea es debatir y escuchar sobre la actualidad y tendencias del sector. "Pretendemos que el grupo de empresarios de la ciudad, visitantes de otra ciudad, fuerzas públicas, privadas, nos encontremos, creemos networking y precisamente esa parte que nos hace fuerte y nos hace crecer también como humanos”.

El secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva Germán Fassetta, comentó que l a iniciativa pone en el epicentro regional y nacional a San Francisco con una grilla de disertantes de primer nivel. "Desde la gestión este tipo de actividades son fundamentales, porque además se relacionan con una política pública que venimos trabajando fuertemente y que tiene que ver con San Francisco como ciudad de eventos”.

Estuvieron presentes en la presentación también Florencia Rica y Gabriela Gaviglio, miembros de la Comisión Directiva.

Ricca que actualmente es vicepresidente de la CEE explicó: “Hemos trabajado primero identificando cuáles son los temas que le interesan al empresariado local, a las industrias locales, lo que nos llevó a todo esto de la inteligencia artificial. A partir de trabajo grande que hicimos de identificación, empezamos a definir un poco los bloques del coloquio”.

Por último, Gabriela Gaviglio presentó los bloques y los disertantes en cada uno de ellos:



Bloque Nuevas Tecnologías: diserta Sebastián Campanaro.

Bloque Económico: Santiago Bulat.

Bloque inteligencia relacional: diserta German Bernarth.

Bloque empresarial: disertan Andres Fava, Claudio Dussin, Ivana Cavigliasso; modera Julio Perotti.

En las redes de la CEE (Instagram: camaradecomercioexterior/ Facebook: Cámara de Comercio Exterior) se podrá obtener más información sobre el itinerario y entradas.