El primer Mundial de Clubes con el nuevo formato ofreció a los aficionados muchos enfrentamientos interesantes. El Chelsea resultó ser, inesperadamente, el ganador del torneo.

La victoria del Chelsea fue el resultado de una serie de factores. Uno de ellos fue su sólida actuación defensiva. En 4 de los 7 partidos del torneo, los Blues no encajaron goles. Y lo más importante, esto ocurrió en los partidos decisivos de la segunda fase y la final. Esta convincente actuación defensiva le permitió al portero del Chelsea, Robert Sánchez, recibir un premio individual. El español fue reconocido como el mejor portero del torneo.

Durante el Mundial de Clubes, Sánchez salvó en múltiples ocasiones al Chelsea. Incluso en la final, Robert realizó varias paradas decisivas que impidieron la remontada del PSG. Por eso, el premio al mejor portero resulta completamente justo y merecido.

Antes del torneo, pocos podrían haber imaginado que Sánchez se llevaría el galardón individual. Es un portero talentoso y excelente, pero a menudo le ha faltado constancia. Sin embargo, en el Mundial de Clubes, el guardameta estuvo en su mejor nivel y mostró su mejor rendimiento.

¿Qué le permitió a Sánchez ganar el premio individual?

Es imposible no mencionar a toda la defensa del Chelsea en ese torneo. Los jugadores actuaron de forma organizada e incluso en partidos contra rivales de fútbol ofensivo, no les permitieron crear muchas ocasiones.

Volviendo a Sánchez, cabe destacar que dirigió con habilidad a su defensa. Gracias a ello, los defensores del Chelsea a menudo neutralizan los ataques en sus primeras fases. Entre las fortalezas del portero destacan:

Excelente reacción ante disparos desde cualquier distancia.

Buena elección de posición al salir a despejar balones.

Buena coordinación y habilidad para agruparse rápidamente.

Sánchez es un portero que necesita estar en forma. Por eso, en el Mundial de Clubes, jugó un partido que hizo casi imposible vencer a Robert.

Así, el portero tuvo un gran torneo y fue clave en la victoria de su equipo. Considerando la alta competencia entre los porteros del Chelsea, podemos decir que Sánchez también se ha consolidado como el portero titular.