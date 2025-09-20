Planes para disfrutar Mar del Plata en primavera

La llegada de la primavera renueva la manera en que miramos los destinos clásicos. Mar del Plata, que suele imaginarse repleta de sombrillas y playas urbanas durante el verano, se convierte en esta estación en un punto de encuentro con la naturaleza en su forma más variada. Entre parques, reservas, lagunas y acantilados, la ciudad y sus alrededores muestran una cara distinta, ideal para quienes buscan aire libre sin las multitudes de enero.

El viaje como parte de la experiencia

Llegar a la costa atlántica es sencillo gracias a la infraestructura de transporte que conecta la ciudad con Buenos Aires y con distintos rincones del país. La ruta hacia Mar del Plata se ha vuelto casi un clásico en sí mismo: atravesar campos interminables, estaciones de servicio donde siempre hay familias estirando las piernas y, a medida que uno se acerca, sentir cómo el aire cambia hasta traer un leve aroma salino que anuncia la proximidad del mar.

Muchos optan por manejar y disfrutar de la libertad del auto propio, aunque cada vez más viajeros valoran la comodidad de dejar que el camino se recorra solo. El viaje en colectivo de larga distancia permite descansar, mirar por la ventana sin preocupaciones y hasta aprovechar el tiempo para leer, dormir o planear las primeras actividades al llegar.

Los mejores lugares para conectar con la naturaleza

Bosque Peralta Ramos y el perfume de los pinos

En el corazón de la ciudad, el Bosque Peralta Ramos se convierte en una escapada dentro de la propia urbe. Caminar por sus senderos de tierra rodeados de eucaliptos y pinos transmite una sensación de calma difícil de encontrar en el centro. Los días primaverales permiten recorrerlo sin apuro, detenerse a escuchar los pájaros o disfrutar de una merienda en las casas de té que se esconden entre los árboles. Para los amantes de la bicicleta, es un escenario perfecto para pedalear bajo la sombra natural de su arboleda.

Parque Camet y su amplitud abierta al mar

Al norte de la ciudad aparece el Parque Camet, un enorme espacio verde que combina pastizales, lagunas internas y senderos que bordean la costa. Es un lugar elegido por familias que llevan reposeras, corredores que entrenan frente al mar y grupos de amigos que improvisan partidos de fútbol. Lo interesante de la primavera es que el parque se llena de vida, con especies de aves que regresan y con flores que salpican color en medio de su inmensidad. Es un espacio ideal para pasar la tarde entera sin gastar más que lo necesario para un picnic.

Laguna y Sierra de los Padres como escapada serrana

A solo unos kilómetros del centro se encuentra la Laguna de los Padres, uno de los paisajes más fotografiados de la región. Allí el agua calma refleja el cielo y los juncos, mientras decenas de especies de aves conviven en un entorno protegido. Los visitantes pueden alquilar kayaks, recorrer los senderos o sentarse a compartir un mate en la orilla.

Muy cerca, la Sierra de los Padres propone un cambio de escenario con sus calles onduladas y miradores naturales. En primavera, cuando los días se alargan, el paseo invita a recorrer los pequeños comercios artesanales, disfrutar de su variada gastronomía y acercarse a la Gruta de los Pañuelos, un sitio de peregrinación en lo alto de la sierra. Todo en un entorno que combina lo cultural con lo paisajístico.

Playa Escondida y la sensación de estar lejos del mundo

Quienes buscan algo más agreste encuentran en Playa Escondida un verdadero tesoro. A diferencia de las playas céntricas, aquí los acantilados y la vegetación crean un ambiente más íntimo, frecuentado por quienes buscan tranquilidad absoluta. En primavera, cuando todavía no hay multitudes, la playa se convierte en un refugio donde escuchar únicamente el sonido del mar y el viento. El acceso requiere descender por caminos de tierra y escaleras naturales, lo que refuerza la idea de aventura.

Chapadmalal y su aire de surf eterno

Un poco más al sur se abre Chapadmalal, cada vez más elegido por surfistas y viajeros jóvenes. Sus playas extensas, sus paradores con estilo relajado y sus acantilados que caen sobre el océano lo hacen un lugar magnético. La primavera lo muestra en su mejor versión: sin la masividad del verano pero con un clima ideal para meterse al agua o para recorrer en auto sus caminos bordeados de campo. Allí se respira un ambiente bohemio, con artistas, músicos y emprendedores que encuentran en este entorno la inspiración perfecta.

Mar Chiquita y su valor ecológico

A solo 30 kilómetros de la ciudad se ubica la albufera de Mar Chiquita, declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO. Este ecosistema único combina agua dulce y salada, y es hogar de aves migratorias, flamencos y especies en peligro. Los amantes de la observación de fauna y de la fotografía encuentran aquí un paraíso. Además, la laguna es escenario de deportes como kitesurf y windsurf, que aprovechan el viento constante de la región. En primavera, los atardeceres sobre la albufera pintan el cielo con tonos que parecen irreales.

Reserva del Puerto y los lobos marinos

El puerto marplatense no solo es un centro pesquero, también alberga una de las colonias de lobos marinos más famosas del país. Verlos descansar al sol sobre las piedras es parte del atractivo, pero lo más interesante es recorrer la Reserva del Puerto, un espacio pensado para conservar la biodiversidad de la zona. La primavera lo llena de movimiento, con aves y plantas que muestran cómo la naturaleza convive con la actividad humana en un delicado equilibrio.

Naturaleza que invita a volver una y otra vez

Cada uno de estos lugares revela un costado distinto de Mar del Plata y sus alrededores. No se trata de elegir entre playa o sierra, entre bosque o albufera, sino de descubrir que todo convive en un radio cercano, lo que convierte a la ciudad en un punto de partida versátil y siempre sorprendente. Esa variedad permite que cada visita sea diferente, según la estación del año y según los ojos de quien llega.

La primavera, con su clima amable y su energía renovadora, resalta lo mejor de estos escenarios y propone viajar sin apuros. Quizás lo más valioso no sea abarcarlo todo en una sola visita, sino guardar la certeza de que siempre quedará un rincón esperando para ser descubierto en la próxima vuelta.