Oferta de trabajo: buscan gerente comercial para una concesionaria oficial
Una consultora en recursos humanos selecciona personal en San Francisco. Mirá cómo postularte.
La consultora Mediterránea RRHH lanzó una nueva búsqueda para cubrir un puesto de gerente comercial en una concesionaria oficial de automotores en San Francisco.
Según informó la misma, las personas interesadas deben enviar su currículum por correo electrónico a la dirección lucas.olcese@gmail.com. Referencia o Asunto: San Francisco.