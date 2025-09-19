Este mes, Familia Parra, concesionario oficial Citroën en Córdoba y San Francisco, presenta una oportunidad imperdible para quienes buscan subirse a un 0km: la “Spring Sale”. Se trata de una campaña comercial pensada para acercar la marca a más personas, con condiciones únicas de financiación, disponibilidad inmediata de vehículos y una propuesta integral tanto para autos nuevos como usados.

“Estamos dando a conocer la ‘promo’ que tenemos para todo septiembre con nuestros vehículos, tanto 0km como multimarcas, para que la gente pueda aprovechar estos días que quedan del mes comercial”, explicó Carlos Barrale, asesor comercial de Familia Parra, en diálogo con este medio.

Una de las claves de esta campaña es la posibilidad de acceder a un plan de financiación inédito en el mercado. Según detalló Barrale: “Consiste en la financiación del 0km tanto en el hatchback, en el C3, C3 Aircross y Basalt, como en la línea de utilitarios Berlingo. Ofrecemos hasta 14 millones de pesos a tasa 0% en 12 meses o 12,90% en 18 meses”.

Además, agregó que el Berlingo, por ser un modelo vinculado al trabajo, cuenta con condiciones especiales: “Ofrecemos hasta 15 millones de pesos a tasa cero en 12 meses. Es una oportunidad imperdible tanto para empresas como para consumidores finales que están pensando en cambiar el auto”.

Precio de oportunidad

Barrale remarcó que se trata de una venta directa con condiciones claras: “Se fija el precio desde el inicio, muy por debajo del sugerido de fábrica. Nosotros lo llamamos precio de oportunidad. Podés entregar tu usado y financiar el resto a tasa cero sin interés”.

Además, destacó que el cliente “sabe exactamente cuánto va a pagar”, lo que genera previsibilidad y confianza a la hora de cerrar la operación.

Otro diferencial de la Spring Sale es la disponibilidad inmediata de las unidades. “Tenemos entrega inmediata de todos los vehículos, tanto en nuestro salón comercial de San Francisco como en la casa central de Córdoba Capital. Están disponibles con distintos colores, para que la gente los vea presencialmente, los pruebe y podamos hacer el mejor negocio”, aseguró Barrale.

También confirmó que hay posibilidad de realizar test drives con todos los modelos en stock.

Usados multimarca con garantía y toma de usados

Además de los 0km, Familia Parra cuenta con una amplia gama de vehículos usados multimarca: “Son autos que tomamos en parte de pago y los ofrecemos a muy buen precio, mayormente por debajo de la cotización del mercado”, indicó.

Como valor agregado, todos los usados cuentan con garantía escrita por tres meses: “Es una de las pocas empresas que te da esta garantía oficial para que puedas cambiar el auto sin gastar tanto y con respaldo”, aseguró.

En cuanto a la toma de usados, Barrale detalló: “Siempre tomamos el usado en parte de pago a través de un peritaje formal. Se fija un precio único y claro, ya sea que se quiera cambiar por un 0km o por otro usado. Todo se pone sobre la mesa y se parte desde ahí”.

Asesoramiento personalizado y contacto directo

Quienes estén interesados en conocer más sobre la Spring Sale pueden acercarse a la sucursal de San Francisco, ubicada en Urquiza 349, o comunicarse con el equipo comercial para recibir asesoramiento personalizado a los teléfonos 3564 378401 o 3564 306103.