Essen abre sus puertas a nuevos emprendedores con una charla de negocios

Essen, una empresa líder en diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de alta calidad para la cocina, invita a una charla sobre negocios y emprendimiento este sábado 22 de febrero en el Centro Empresarial y de Servicios (Belgrano 1585, esquina Pueyrredón) desde las 15.

El encuentro, de alrededor de una hora de duración, es gratuito, estará abierto a todo el público y contará con la presencia de la ejecutiva máster Romina Musali y la jefa de ventas Valeria Paradiso.

Durante la jornada, además de abordar las oportunidades de negocio con Essen, se realizará una demostración y se compartirán conocimientos sobre nutrición.

En La Mañana de El Periódico, la coordinadora Claudia Agüero destacó: “Contamos con el aval de una empresa con una trayectoria de más de 45 años. ¿Quién no conoce Essen? ¿Y quién no la quiere en su cocina? Nosotras venimos a ofrecer esta oportunidad, no solamente de tener una Essen en la cocina, sino también de acercar el negocio para quienes quieran".

"Cuando hablamos de emprender, que parece una palabra amplia y difícil, en realidad es un desafío que nos planteamos todos los días. Por eso queremos abrir este negocio para personas que se animen a este desafío. Es una empresa de más de 45 años, lo cual nos permite contar con toda la experiencia. Estamos conformados por un equipo de más de 150 personas, al que yo le llamo ‘equipazo’ porque nos brinda todas las herramientas para poder desarrollarnos", añadió.

En tanto, Luciana Spila, ejecutiva, resaltó el crecimiento del equipo de Essen en San Francisco y la zona: “Hace tres años y medio que estoy emprendiendo en Essen. Y como dijo Claudia, esto es un desafío día a día, es un negocio que brinda súper ganancias y que es para todos. Por eso la charla es abierta para todo el público que se anime a este desafío. Este equipo está creciendo en San Francisco y la zona, somos 150 emprendedores en toda la red, y en esta región ya somos 30. Y como estamos creciendo es que lanzamos a esta charla, que va a ser presencial”.

Sobre la charla en sí, detalló: “Nos va a visitar nuestra ejecutiva máster, Lic. Romina Musali, y la jefa de ventas, Valeria Paradiso. Nuestra ejecutiva es nutricionista, es decir que junto a la charla de negocios, donde vamos a contar todo lo que tienen que saber respecto a emprender con Essen, vamos a hacer una demostración y a aprender un poquito sobre nutrición. Y nuestra Jefa de Ventas llega de Buenos Aires exclusivamente a acompañarnos a nosotras. Por eso queremos hacer la invitación a que puedan sumarse todos los que quieran. La charla es totalmente gratis. Vamos a compartir una merienda, van a haber sorpresas para quienes asistan, queremos que se animen, a emprender o por lo menos a escuchar la propuesta. Y, si les gusta, dar ese paso de sumarse a este súper equipo que está creciendo y que viene con todo.

Sobre los productos, destacaron que Essen ofrece una amplia gama de piezas y bazar premium, con una calidad que las convierte en una inversión para toda la vida. Además, enfatizaron que para sumarse como emprendedor no es necesaria ninguna inversión inicial. “Se brinda todo. Incluso tenemos una plataforma con muchas capacitaciones, que no solo te permite desarrollarte en este negocio sino también en lo personal”, afirmó Agüero.

Luciana sumó: “La persona que asista simplemente tiene que tener ganas y curiosidad. La empresa brinda todas las herramientas que uno necesita para emprender. Es simplemente animarse y tener ganas. No hay ningún requisito. Simplemente contactarnos para poder registrarlas y tenerlas en cuenta para ese día”.

Para inscribirse, las personas interesadas pueden contactarse con Claudia al (03564) 15501705 o con Luciana al (03564) 15581648. También, a través de Instagram en @clau_en_tu_cocina.