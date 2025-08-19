Ya no cabe ninguna duda de que el mercado gamer ha sido uno de los que más expansión ha alcanzado en los últimos años. Lejos de reducirse a un nicho especializado, logró conquistar a nuevas audiencias. De hecho, Argentina es uno de los países con más representantes del sector tanto en el mundo del streaming como en los e-Sports . Y la tendencia parece estar lejos de terminarse.

En esa misma dirección, el 2025 no ha hecho más que confirmar que la industria gamer sigue siendo la que más movimiento genera en el sector online, incluso aplicando tendencias que luego otros rubros buscarán imitar. El factor social, la posibilidad de incorporar nuevas funciones y modalidades o el desarrollo de nuevas tecnologías como la realidad aumentada son solo algunos ejemplos.

Y ni hablar si nos detenemos en lo último en Inteligencia Artificial , en donde los videojuegos van tomando nuevas formas a medida que los usuarios lo juegan. Es por todo esto que resulta interesante repasar cuáles han sido los videojuegos favoritos de los argentinos en lo que va del 2025. Como veremos a continuación, hay una particularidad que suele unir a los distintos casos. Empecemos.

1 – League of Legends (LOL): sin dudas, un gran clásico del mundo gamer y que en Argentina despertó pasión entre la comunidad. Ahora bien, podemos señalar que hay un factor que determina que a pesar de sus más de 15 años de existencia, sigue más vigente que nunca y atrayendo a nuevos jugadores. Y no estamos hablando solo de su jugabilidad estratégica y alto nivel competitivo.

Lo que ha cautivado a miles de argentinos y argentinas en los últimos años se basa en la posibilidad de armar nuevas ligas que poseen apuestas integradas, aportando un nuevo factor de emoción y adrenalina a cada partida. El premio acumulado en cada torneo se reparte entre los jugadores de mejor desempeño, aportando un extra de motivación. Así, una de las franquicias más populares de todas ha logrado reinventarse para continuar con su expansión.

2 – Juegos de casino online: en este caso tenemos que detenernos en un caso más general, ya que los casinos en línea pisan cada vez más fuerte tanto en el país como en gran parte de la región. Ya sea que hablamos de grandes clásicos como el póker o los nuevos videojuegos de estrategia y habilidad, esta forma de entretenimiento se posicionó entre las más populares de Argentina.

De hecho, los casinos online son uno de los sectores que marcan la agenda dentro del mundo gamer. Por ejemplo, además de sus juegos y propuestas, también brindan servicios muy útiles como la ruleta aleatoria online para realizar sorteos . Si a ello se le suma las transmisiones en vivo, los juegos multijugador o la posibilidad de armar torneos internos con amigos, encontramos que muchas franquicias han imitado los pasos de los casinos.

3 – Batalla de fútbol (Soccer Battle): hablar de nuestro país muchas veces lleva a hablar de fútbol inmediatamente. Y, por supuesto, entre los videojuegos más jugados de lo que va del 2025 no podía faltar una opción bien futbolera. En este caso, este juego mezcla la pasión propia del deporte con la estrategia y la mentalidad ganadora que se necesita para superar a los rivales.

Batalla de fútbol, en ese sentido, combina el armado de tácticas con los partidos en vivo, lo que pone a prueba tanto el pensamiento frío como la toma de decisiones en el momento. En la misma sintonía que los casos anteriores, la posibilidad de apostar por los propios equipos también le ha brindado una cuota extra de pasión y sociabilidad que convierte a este juego en uno de los más jugados en 2025.

Después de todo, en un país donde todos los días se habla de los resultados y polémicas del torneo argentino, trasladar ese entusiasmo a un videojuego es prácticamente un movimiento natural. Además, existen variantes para los amantes de otros deportes, como es el caso de NBA Battle, que replica el mismo funcionamiento, pero con las estrellas de Estados Unidos y sus equipos franquicias.

Hacia una nueva tendencia del mundo gamer

Si bien el listado podría continuar, es interesante analizar el nuevo panorama del sector de los videojuegos. Su franca expansión no solo permitió ampliar su llegada y su mercado, sino que también permite combinar distintos negocios y emprendimientos.

Esta fusión con el mundo de las apuestas online, sin ir más lejos, ha abierto la puerta a un nuevo interés, en especial en los públicos más adultos. De hecho, el mercado gamer dejó de apuntar hacia los más jóvenes en los últimos años, convirtiéndose en una industria más heterogénea.

Este factor también se cruza con otros fenómenos, como es el caso de la creación de series por plataformas de streaming o el armado de grandes torneos de e-Sports que muchas veces superan en audiencia e interés a torneos de deportes tradicionales.

Conclusión final: una era empieza a tomar forma

De esta forma, podemos señalar que el mundo de los videojuegos atraviesa una nueva era y las elecciones favoritas de los argentinos en este 2025 así lo demuestran. El factor social del multijugador, así como la posibilidad de armar apuestas internas, favorecen a una experiencia de entretenimiento mucho más compleja y completa.