El Parque Industrial San Francisco formalizó su integración como socio estratégico al Clúster de Gas, Petróleo y Minería de la provincia de Córdoba. Esta articulación busca aprovechar la creciente demanda generada por sectores de gran proyección en el país, como Vaca Muerta en Neuquén y la actividad minera en San Juan.

La alianza estratégica se oficializó con la firma de un convenio de colaboración que involucra al Parque Industrial, al Clúster de Gas, Petróleo y Minería de Córdoba y al Gobierno Municipal. El documento fue rubricado por José Luis Frusso, presidente del Parque Industrial San Francisco; Inés María Gerbaudo, presidenta del Clúster; y Germán Fassetta, en representación del Municipio.

Un puente hacia nuevos mercados

Esta integración permitirá al Parque Industrial San Francisco comenzar a ofrecer los productos y servicios desarrollados en su Polo Industrial a un sector que experimenta un notable crecimiento. En este marco, ya se están avanzando en acciones conjuntas, capacitaciones y la elaboración de un plan de trabajo destinado a potenciar la participación de la industria cordobesa en estas cadenas de valor.

Como parte de las primeras acciones, el Parque Industrial, la Municipalidad de San Francisco y el Clúster de Gas, Petróleo y Minería de Córdoba llevaron adelante una presentación institucional del Clúster. El encuentro abordó las proyecciones y oportunidades del sector Oil & Gas y la Minería para la industria cordobesa, contando con la disertación de especialistas de reconocida trayectoria: Sabina Trossero, especialista en Oil & Gas, y Luis Magistrali, especialista en Minería.

Leonardo Beccaria, gerente del Parque Industrial, expresó su agradecimiento al Gobierno de Córdoba, a Guillermo Acosta y a todo el Clúster de Gas, Petróleo y Minería de Córdoba por "abrirnos sus puertas". También extendió su gratitud a todos los participantes, instituciones y consultores que hicieron posible esta instancia de diálogo y construcción conjunta, reafirmando la convicción de que estas alianzas fortalecen el desarrollo productivo de la región.