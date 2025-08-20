El Parque Industrial, Tecnológico y Logístico de San Francisco alcanzó un hecho histórico al recibir la certificación de Huella de Carbono y el Sello Verde, distinciones que lo ubican como pionero en materia de sostenibilidad productiva tanto a nivel provincial como nacional.

El acto oficial contó con la participación de la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, y del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Productiva, Pedro Dellarossa, quienes entregaron formalmente las certificaciones. Este reconocimiento es el resultado de un proceso iniciado hace un año, con el objetivo de avanzar hacia la certificación como Primer Parque Industrial Verde, en el marco del Programa de Certificación de Parques Industriales Sostenibles de Córdoba.

La jornada también incluyó instancias educativas. Estudiantes de las escuelas PROA, con orientación en Programación y Biotecnología, participaron de una charla sobre economía circular y sostenibilidad dictada por Agustín Fassi, del Ministerio de Ambiente. En paralelo, alumnos de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento llevaron adelante una muestra vinculada al proyecto Sembrando mi Huella, que incluyó la plantación de especies autóctonas.

El presidente del Parque, José Frusso, destacó la relevancia de este logro: “Nuestro parque cuenta con 55 años de vida, con más de 100 empresas radicadas y otras 20 en proceso de radicación. Estos reconocimientos no son simples deseos, demuestran un compromiso concreto con la reducción del impacto ambiental y la optimización de recursos. Más allá del beneficio ecológico, potencian la sostenibilidad económica y social, permitiendo atraer inversiones y acceder a nuevos mercados”.

Autoridades destacaron el carácter histórico de la certificación

El ministro de Producción, Pedro Dellarossa, calificó la distinción como un hito: “Lo que ocurre hoy aquí es un hito histórico. Este es el primer parque industrial en Argentina que cuenta con certificación de Huella de Carbono. Para nosotros, el cambio climático es una realidad que requiere acciones concretas. Por eso trabajamos en conjunto con universidades, parques e industrias para generar un cambio de conciencia que comience en los grandes polos productivos, pero que debe trasladarse también a cada hogar”.

En la misma línea, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, remarcó la articulación entre producción y ambiente:

“Durante mucho tiempo se consideró que producción y ambiente eran enemigos. Hoy entendemos que es posible producir de otra manera. Córdoba es pionera en políticas de economía circular y este programa busca que nuestros parques industriales sean competitivos a nivel internacional, pero con estándares de sustentabilidad. No se trata de un simple sello: es una oportunidad de mejora permanente que prepara a la provincia para los desafíos del futuro”.

El secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva de San Francisco, Germán Fassetta, puso de relieve la proyección internacional del parque:

“Esto nos coloca a la vanguardia. En las visitas al exterior que hemos acompañado al intendente Damián Bernarte, siempre sorprende lo que el Parque Industrial San Francisco ha alcanzado. Lo que hoy sucede aquí es fruto de esa visión de estar a la vanguardia y pensar siempre en la innovación. Quiero también felicitar y agradecer a los chicos de la escuela PROA, a sus docentes y directivos, porque con su compromiso y participación permanente nos llenan de orgullo”.

Finalmente, el gerente del Parque, Leonardo Beccaria, celebró el compromiso ambiental asumido:

“El Parque Industrial de San Francisco asume un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente y la innovación sostenible. Este es un paso fundamental para seguir consolidándonos como un polo productivo moderno y responsable”.