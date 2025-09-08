La aplicación de Mercado Pago presentó este lunes problemas y demoras en la operatoria de compra-venta de dólares, dejando a miles de usuarios sin acceso a una de las funciones más utilizadas como refugio frente a la inestabilidad cambiaria.

La plataforma de Marcos Galperin deshabilitó sin previo aviso los botones que permiten comprar y vender divisas. En redes sociales, la reacción fue inmediata: algunos lo atribuyeron a un “error técnico”, otros a una “decisión deliberada” y no faltaron quienes lo interpretaron como un anticipo de eventuales medidas regulatorias.

En la propia aplicación, la explicación fue breve: “Estamos con demoras en la operación. En breve podrás usar tu cuenta normalmente”. Hasta el mediodía de este lunes la operatoria no se había restablecido.

Contexto político y económico

El episodio ocurre en un momento de máxima tensión. Ayer domingo, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza sufrió una derrota frente a Unión por la Patria, un resultado que sacudió el tablero político y puso bajo presión al oficialismo en la antesala de las elecciones nacionales.

Este lunes, el clima financiero ya era complicado: el dólar paralelo volvió a marcar subas, los bonos argentinos cayeron, las acciones se vieron castigadas en Wall Street y el riesgo país se mantuvo en niveles críticos. En ese escenario, cualquier limitación al acceso a divisas amplifica la incertidumbre.

Beneficios impositivos bajo la lupa

El corte del servicio también reavivó críticas hacia Mercado Libre, empresa que recibe decenas de millones de dólares en beneficios impositivos y exenciones fiscales por operar dentro del régimen de la Ley de Promoción del Software y de la Economía del Conocimiento.

Estos incentivos, que reducen significativamente su carga tributaria, han sido cuestionados por sectores políticos y sindicales que exigen mayor equidad en un contexto de ajuste generalizado.

Advertencias previas

El bloqueo no es un hecho aislado. En los últimos meses, billeteras virtuales y bancos digitales recibieron advertencias del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) por sus mecanismos de acceso indirecto a divisas, bajo la lupa de las autoridades económicas.

La suspensión de la operatoria en Mercado Pago, en medio de la fragilidad política y la volatilidad cambiaria, refuerza la percepción de que el terreno financiero argentino atraviesa una fase de alta sensibilidad, donde cada movimiento de empresas y reguladores puede generar fuertes repercusiones.