Decathlon vuelve a Argentina y planea llegar a Córdoba: cómo comprar online

La reconocida cadena francesa Decathlon, especializada en artículos deportivos, regresará a Argentina a fines de octubre o principios de noviembre con la apertura de su primera tienda en el complejo Al Río de Vicente López, Buenos Aires. La empresa proyecta abrir 20 locales en el país durante los próximos cinco años, con una inversión estimada de más de 100 millones de dólares y la generación de unos 750 empleos directos.

Según consignó La Voz del Interior, la vuelta de la marca al mercado argentino estará a cargo del Grupo One, liderado por el empresario Manuel Antelo en sociedad con Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia, quienes ya operan con éxito la marca en Uruguay y Paraguay.

El local porteño, de 3.000 m², ofrecerá más de cinco mil productos multideportes y se complementará con una tienda online con entrega en todo el país, incluyendo la provincia de Córdoba. “El día que la tienda abra sus puertas se activará la venta online con entrega en todo el país”, confirmaron voceros de Decathlon en Argentina.

En la tienda digital argentina (decathlon.com.ar, todavía no operativa), estará disponible un surtido incluso mayor al de la tienda física, incluyendo catálogos de Uruguay y Paraguay. El sitio ofrecerá desde productos básicos hasta artículos de alta tecnicidad para deportistas avanzados, incluyendo las marcas propias más reconocidas de la cadena: Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kipsta, Caperlan, Btwin, Kuikma, Inesis, Simond, Van Rysel y Kiprun.

Una de las principales promesas del regreso de Decathlon es mantener su identidad de precios accesibles. “Su filosofía es democratizar la práctica de deportes. Tanto los productos básicos como los de mayor desarrollo tecnológico van a ser accesibles también en Argentina”, señalaron desde la compañía.

Respecto al desembarco en otras provincias, desde Decathlon confirmaron su interés en Córdoba y Rosario, aunque señalaron que las aperturas en esas plazas llegarán recién en 2026, en una segunda etapa del plan de expansión.

Córdoba, en particular, genera fuerte interés dentro del sector comercial local. La Voz del Interior informó que centros como Nuevocentro Shopping, el futuro Shopping Pocito y otros desarrollos en obra ya ofrecieron espacios para atraer a la marca. “Hemos recibido el interés de muchos en albergar a Decathlon en Córdoba. Todo está en análisis”, indicaron desde Grupo One sin confirmar por ahora ninguna preferencia.

La marca, que tuvo una breve presencia en Argentina entre 2000 y 2002, apuesta esta vez a una presencia sostenida y federal, de la mano de una estructura comercial que ya funciona en países vecinos como Brasil y Chile, donde los consumidores argentinos también son protagonistas por su fuerte demanda.