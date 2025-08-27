Se desarrolló en Córdoba el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Parques Industriales, Logísticos y Tecnológicos, un espacio que reunió a empresarios, funcionarios, académicos y representantes del sector productivo para debatir sobre sustentabilidad, internacionalización, nuevas tecnologías y financiamiento para el desarrollo industrial.

Se abordaron temáticas estratégicas como la economía circular aplicada a parques industriales, la presentación de propuestas para potenciar la internacionalización de empresas, herramientas de inversión en infraestructura y apoyo a startups, y un taller participativo para la elaboración de un documento conjunto con lineamientos para fortalecer estos polos de desarrollo.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Pedro Dellarossa, destacó el liderazgo de la provincia en la planificación y promoción de espacios productivos:

“Hoy Córdoba cuenta con 67 parques industriales aprobados definitivamente y 35 en proceso de aprobación, lo que refleja una política sostenida para impulsar la radicación de empresas, la generación de empleo y la incorporación de tecnología e innovación”, señaló.

Expo

Además, el ministro invito a participar de la Expo Parques Industriales Córdoba 2025 que se realiza hasta el 28 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, con entrada libre y gratuita.

La agenda incluye rondas de negocios, paneles con expertos nacionales e internacionales, conferencias magistrales de referentes como Martín Redrado y Damián Di Pace, además de un foro de intendentes de distintas provincias.

Los ejes temáticos de la Expo serán la eficiencia energética, la economía circular y la innovación productiva, reafirmando a Córdoba como motor del desarrollo industrial argentino.