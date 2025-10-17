Axionlift dijo presente en The Utility Expo 2025, la exposición más grande de servicios públicos y construcción

AxionLift participó de The Utility Expo 2025, la exposición más grande para profesionales de servicios públicos y contratistas de construcción, realizada del 7 al 9 de octubre en Louisville, Kentucky (Estados Unidos). El evento reunió a las principales marcas y fabricantes del rubro para presentar las últimas tendencias, tecnologías y soluciones que impulsan la industria.

Durante el evento se presentó el nuevo Hidroelevador MH55, especialmente diseñado para trabajos en el sector de servicios públicos. Con una altura de trabajo de 18 metros, este modelo combina potencia, alcance y precisión, garantizando un rendimiento óptimo incluso en los entornos más exigentes. Este Hidroelevador, junto con los modelos AxionLift TCO, AT y ATF, se fabrican en la planta de San Francisco y posteriormente se ensamblan y montan en la planta de Shelby, Carolina del Norte (Estados Unidos).

Además, la empresa exhibió su flota de equipos para poda de árboles, diseñados para afrontar las tareas de poda más exigentes con confiabilidad y robustez, consolidando así su posicionamiento en uno de los sectores de mayor crecimiento en Norteamérica.

Con más de 55 años de trayectoria internacional, la compañía tiene equipos que operan en más de 25 países de los cinco continentes, brindando soluciones confiables y eficientes en todos los mercados. “En AxionLift estamos comprometidos con el crecimiento y con impulsar el desarrollo. Cada producto refleja décadas de experiencia y un enfoque constante en la seguridad, la calidad y la eficiencia”, expresaron.

Con esta participación, AxionLift sigue expandiendo su alcance global y su misión de llevar tecnología, innovación y confiabilidad a todos los mercados en los que opera.