Aromas para todos los gustos: descubre los diferentes tipos de fragancias y elige la que mejor se adapte a cada estilo

Los aromas acompañan a hombres y mujeres desde hace mucho tiempo y forman parte de la personalidad, el gusto y hasta el estado de ánimo de quien la está usando. Nos pasa a menudo que sentimos un determinado olor y nos recuerda a cierta persona, como si fuera propio y una de las tantas características por la que se reconoce. Tener un rico perfume, es algo muy personal que termina en cierta forma marcando y conformando nuestro estilo.

Regalar un perfume puede ser un gran gesto, pero no siempre resulta sencillo, salvo que conozcamos cuál es la fragancia o las fragancias que esa persona usa o la que más le gusta o está deseando que le regalemos.

Por eso, a la hora de elegir un perfume y mucho más si es para hacer un regalo, hay que considerar y comprender los diferentes tipos de fragancias que existen, y sobre todo pensar cuáles son las ideales para usar teniendo en cuenta la época del año, o según el estilo y tipo de vida que lleva la persona a quien le vas a regalar, como así también cuáles son sus gustos personales y sus cuidados corporales y la rutina de belleza que realiza a diario.

Las reglas del mundo de los aromas indican que se deben usar los perfumes más frescos durante los meses de verano, estos suelen ser los elaborados a partir de fragancias florales y cítricas, mientras que las fragancias más intensas y amaderadas se deben llevar durante el invierno.

Para seleccionar los mejores perfumes de hombre hay que realizar una evaluación de al menos cuatro características principales del producto, que son: la durabilidad, versatilidad, precio e intensidad. Considerando estos aspectos se podrá hacer una primera selección para terminar de decidir de manera más fácil cuál es el ideal para regalar.

Como consejo, no hay que dejarse llevar únicamente por el precio, hay que escoger un perfume que se adapte a la personalidad y a las ocasiones en las que se va a usar, lo ideal es poder probar las fragancias antes de comprarlas y regalarlas con una pequeña muestra así también quien recibe el regalo puede hacer lo mismo y cambiarla en caso que no le guste.

Hay que ubicar a la persona dentro de una categoría de fragancia, están los que prefieren notas suaves y frescas, mientras que otras eligen las más fuertes. Hay otras que eligen los tonos cítricos y florales, o los de día y los de noche. Para todas estas opciones, las grandes marcas como Hugo Boss se concentran en crear cada vez más aromas inspirados en el estilo y el gusto personal.

Existen 5 grandes categorías en las que se agrupan los distintos perfumes o colonias, y dentro de cada una hay una gran cantidad de marcas y fragancias una más exquisita que la otra y querrás llevarte todas. Descubrí los mejores perfumes para hombre y sorpréndelo con un hermoso obsequio.

Fragancias cítricas para hombres: El aroma fresco y vivificante perfecto para los días de verano Cuando las temperaturas suben las fragancias más intensas van dejando lugar a las fragancias frescas como colonias y las eau de toilette, lo que no quiere decir que no sean perdurables en la piel o no se sientan al pasar.

Esta época es el momento ideal para que los cítricos dejen a la vista todo su poder refrescante. Aparecen fragancias elaboradas a partir del pomelo, limón, mandarina, naranja combinado con otros aromas como la salvia, el tomillo, el romero, que le dan un toque del verde completando esta idea de primavera.

Boss Bottled Tonic, es una de las Eau De Toilette De Hugo Boss, pensando a partir de un mix de notas de pomelo, naranja, limón y manzana, que aportan la frescura de esta fragancia que tiene además un fondo amaderado que le da el toque masculino perfecto.

Otra de las clásicas eau de toilette cítricas es el Light Blue Pour Homme, De Dolce & Gabbana, compuesto además con un aroma con esencia mediterránea con dejos de bergamota, mandarina, pomelo, enebro y romero.

Fragancias amaderadas para hombres: El aroma cálido y seductor que evoca el misterio y la sofisticación masculina

Los perfumes amaderados, como su nombre lo indica, son fragancias que dejan entrever aromas que transmite la madera, tanto las hojas, como las raíces y cortezas. Por lo general, son fragancias intensas que se mezclan con notas como la vainilla y el sándalo para suavizar su presencia, lo que las hace perfectas para usarlas durante todo el invierno.

Están dentro de la familia de fragancias que destacan por sus notas cálidas pero que además hacen alusión a un aire fresco y limpio.

Fragancias fougère: La esencia clásica y elegante de la perfumería masculina, con notas de musgo y lavanda

Las fragancias de esta categoría son quizás las menos conocidas pero cuentan con una gran cantidad de marcar reconocidas que han elaborado perfumes evocando este aroma. Fougère significa helecho en francés y hace referencia al olor que se siente cuando nos adentramos por un paseo por el bosque.

Por lo general se encuentran mayormente perfumes para mujer pero los hay también para hombres. Son fragancias que pueden utilizarse durante todo el año y en cualquier ocasión, por su versatilidad es una muy buena opción para regalar, y no puede faltar en ningún kit de belleza.

Son fragancias que se elaboran a partir de una base de notas de musgo y madera pero también se utiliza lavanda y otras notas aromáticas como florales, frutales y especiadas.

Fragancias acuáticas para hombres: La frescura y la vitalidad del océano en un aroma refrescante y dinámico

Se componen a partir de aromas frescos y fragancias ligeras que dan la sensación de estar sumergidos dentro del mar. Son agradables al olfato y tienen un aroma penetrante. Para lograr este tipo de perfumes se utilizan notas cítricas como la bergamota, por lo que se encuentran en estos perfumes la combinación de algún cítrico con reminiscencias acuáticas.

Cuando se piensa en notas marinas, se puede mencionar a una de las marcas más reconocidas como Kenzo. Una casa de origen japonés que ha logrado una colección integra de fragancias pensadas a partir del aroma del océano. Una de sus inspiraciones está basada en la obra del siglo XIX La Gran Ola de Kanagawa.

Fragancias especiadas para hombres: La intensidad y el exotismo de los aromas especiados, como la canela, el clavo y la pimienta

Este tipo de perfumes son los reconocidos bajo el nombre de orientales, que a través de sus olores buscan representar sensación de misticismo, exotismo y transportar a quienes lo usan a viajes por tierras lejanas.

Son perfumes muy originales y es una de las categorías más excéntricas para regalar, en este sentido es importante conocer bien a la persona antes de elegirlos porque no cualquiera los puede llevar con soltura.

Están compuestos por ingredientes amaderados como la vainilla, el ámbar, el clavo, el cuero, la albahaca, el azafrán, la pimienta y el cardamomo. Suelen ser aromas más ligados a las mujeres, pero también hay opciones para hombres, que son aquellos que tienen toques más amaderadas.

Un clásico que se puede regalar, pensando en obtener un toque de distinción con aromas sensuales, es el Euphoria de Calvin Klein, combina elementos orientales con algunas flores y es uno de los más reconocidos dentro de esta categoría.

La combinación de los ingredientes orientales con las flores es una de las más populares dentro de la familia olfativa oriental. Y es que esta mezcla da lugar a aromas únicos, delicados, sensuales y muy femeninos.

Esta fragancia se destaca por lograr una deliciosa mezcla entre frutas como la granada y la frambuesa con un fondo de caoba, ámbar, pachuli y vainilla. Un perfume oriental que otorga a los hombres un toque sensual, fresco y único a través del cual no pasará desapercibido.