Durante el mes de septiembre, Akron completa su agenda de exposiciones y eventos, reafirmando su compromiso con el productor y fortaleciendo su presencia a nivel nacional. La empresa, referente en el sector agropecuario, recorrerá diversas localidades del país exhibiendo su amplia gama de equipos para cosecha, postcosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes conservados, acercando soluciones pensadas para cada necesidad productiva.

La agenda comienza este fin de semana en la Expo Rural de Jesús María (del 5 al 7), donde, además de exhibir su oferta integral de equipos, el sábado 6 a las 16 hs realizará una demo dinámica con el nuevo dron DJI Agras T100, presentando las ventajas de la tecnología aplicada a una producción más eficiente.

El itinerario de septiembre continúa con la participación en la Expo Rural de Río Cuarto (del 10 al 14), el Encuentro Feedlotero CAF (jueves 11), la Expo Rural de Pergamino (del 11 al 14), la Expo Rural de Tres Arroyos (del 12 al 14), el Congreso CREA (18 y 19) y finaliza en la Semana Angus Primavera (24 al 26), consolidando así una presencia protagónica durante todo el mes en los encuentros más importantes del sector.

En estos eventos, los productores podrán conocer de cerca recientes lanzamientos, como el Esparcidor de Enmienda Orgánica EE2018, un equipo diseñado en función de las necesidades del productor, con accionamiento a cadena y gran capacidad de carga, pensado para optimizar la distribución de enmiendas. Además, se exhibirá la línea de Tolvas Autodescargables GranMax, Embolsadoras y Extractoras de granos secos, junto con los productos que AKRON comercializa: tractores japoneses Kubota, drones agrícolas DJI y la línea Terraplane de palas cargadoras frontales, niveladoras de suelo y autoelevadores.

En cada exposición, el equipo de Akron ofrecerá atención personalizada a través de su equipo técnico y comercial, adaptando las soluciones a la necesidad de cada productor. Además, en el marco de la reciente campaña “Mes de la Extractora”, los visitantes encontrarán opciones de financiamiento exclusivas, planes flexibles adaptados a cada necesidad y entrega inmediata de equipos, una propuesta única.

Con presencia en las principales exposiciones del país, Akron reafirma su compromiso con quienes hacen grande al agro, la ganadería y la lechería. Septiembre es el momento ideal para conocer las últimas novedades, acceder a asesoramiento personalizado y aprovechar los beneficios exclusivos que la empresa preparó para sus clientes.