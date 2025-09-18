En 2025 el uso de herramientas de IA para crear textos, imágenes y videos se volvió masivo. Sin embargo, no todo lo que produce una máquina sirve para posicionar en Google. La propia guía de Google Search Central recuerda que lo importante no es cómo se crea un contenido, sino que sea útil, original y confiable.

A continuación, repasamos los errores más frecuentes al aplicar IA en SEO y qué hacer para evitarlos.

1. Publicar sin revisión humana

Confiar ciegamente en el texto generado por IA es un error. Los modelos pueden inventar datos o usar frases repetitivas. Siempre debe haber edición y validación humana.

2. Contenido duplicado

La IA tiende a repetir estructuras ya existentes. Si no se revisa, el resultado puede ser demasiado similar a lo que ya está en la web, lo que resta originalidad y perjudica el ranking.

3. No cumplir con E-E-A-T

Google prioriza la experiencia, conocimiento, autoridad y confiabilidad. Un texto sin autoría clara ni fuentes verificables pierde credibilidad.

4. Abusar de las palabras clave

Algunos usuarios fuerzan a la IA a repetir keywords. El “keyword stuffing” sigue siendo penalizado y hace que el texto sea poco natural.

5. Generar artículos sin estructura clara

Un texto largo sin subtítulos, listas ni jerarquía H1/H2/H3 confunde tanto a los lectores como a los buscadores.

6. Descuidar la actualización del contenido

La IA puede incluir datos desactualizados. Es clave verificar fechas, estadísticas y tendencias antes de publicar.

7. Usar prompts genéricos

Si se piden textos demasiado generales, la IA devuelve respuestas poco profundas. Eso deriva en artículos irrelevantes que no responden a la intención de búsqueda.

8. Ignorar la voz de marca

Los contenidos generados de forma automática pueden sonar impersonales. No respetar el estilo y tono de la marca debilita la identidad digital.

9. No optimizar las imágenes creadas por IA

Las imágenes también necesitan etiquetas alt, nombres descriptivos y compresión. De lo contrario, ralentizan el sitio y pierden valor SEO.

10. Publicar demasiado rápido y en masa

Llenar un blog con decenas de artículos generados por IA en poco tiempo puede levantar sospechas y ser visto como spam. La calidad siempre debe estar por encima de la cantidad.

11. Creer que la IA reemplaza al especialista en SEO

La IA es una herramienta, no un sustituto. El criterio humano sigue siendo imprescindible para interpretar métricas, diseñar estrategias y garantizar la relevancia del contenido.

Checklist para usar IA sin dañar tu SEO