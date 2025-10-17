Falleció en San Francisco el 16 de octubre del 2025, a las 23.20, a la edad de 68 años.

Sus restos serán cremados en el Eco Crematorio de Autovía 19 el viernes a las 16, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Cabrera 2135 - San Francisco.

Participan su esposo Jorge Alberto Picco; sus hijos Rodrigo y Matías Picco; su hija política Marianela Grosso; su hermana María Isabel Pomeda; sobrinos y demás familiares.

Empresa: Di Monte S.R.L.