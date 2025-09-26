Falleció en San Francisco el 26 de septiembre del 2025 a las 20 a la edad de 24 años.

Participan: sus padres Fernando y Mariana; sus hermanos Stefano, Emma, Martina y Ahinoa Silva; sus tíos Carolina, Andrea, Leonardo, Lucas, Matías, Rodrigo, Gerardo y Ramiro Beccaria; sus abuelos Gloria y Giuliano Beccaria, Carlos y Raquel Nadali; sus primos, Silvina Panero y demás familiares y amigos.

Sepelio: será inhumado el sábado a las 16 en el cementerio de San Francisco, previo oficio religioso en sala velatoria.

Casa de duelo: Gutiérrez 2169 - San Francisco.

Empresa: Rosso Hnos S.R.L.