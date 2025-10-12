Falleció en San Francisco el 11 de octubre del 2025, a las 22:00, a la edad de 77 años.

Su esposa: Noma Musso. Sus hijos: Gabriel, Sergio y Jesica Cerutti. Sus hijos políticos: Carina Pozzi y Hugo Agüero. Sus nietos: Virginia y Franco; Josefina y Lautaro. Su hermana: Miriam. Sobrinos.

Y demás deudos comunican a sus relaciones que los restos del extinto serán cremados en el Ecocrematorio de Autovía 19 hoy domingo a las 21:00 hs, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco. Casa de duelo: Urquiza 356 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.