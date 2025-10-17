Falleció el 17 de octubre de 2025 a las 12:55 hs. en San Francisco, a la edad de 27 años.

Participan: Sus padres: Nora y José. Su esposo: Lautaro Cavaglia. Su hija: Emilia Cavaglia. Sus hermanos: Johana, Brian, Alonso, Ángela y Enzo. Sus hermanos políticos: Jorge y Bruno. Sus sobrinos: Luján, Laureano, Mayli, Santino y demás familiares.

Sepelio: Sus restos, que fueron velados en sala velatoria de Saturnino María Laspiur, serán sepultados el 18/10 a las 11:00 hs. en el cementerio de Laspiur, previo oficio religioso en la iglesia de S.M. Laspiur.

Casa de duelo: Manuel Belgrano 425, Las Varillas.

