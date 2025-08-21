Falleció el 21 de agosto de 2025 a las 5, a los 69 años.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local hoy jueves a las 17, previo oficio religioso en sala velatoria.

Casa de duelo: Río Suquía 883 P/B, San Francisco.

Participan su esposo Néstor Ferreyra, sus hijos Mario, Fernanda y Gerardo Ferreyra, su hija política Celeste Sarmiento, sus nietos Javier, María Victoria, Antonella, Thiago, Augusto y Bruno, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

Empresa: Di Monte S.R.L.