Falleció en San Francisco el 4 de octubre del 2025, a las 9.30, a la edad de 84 años.

Participan sus hijos Lidia, Luciana, Leonides, Apolonia (†), Nélida, Noemí y Manuel Machuca; sus hijos políticos Eulogio Azula, Luis Lencinas, Hugo Coronel, Marcelo Vico y Victoria Cuestas; sus nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos; sus hermanas.

Sus restos serán inhumados en el cementerio de Frontera el domingo a las 10.30, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Calle 7 N° 420 - Frontera.

Empresa: Di Monte