Rodolfo Alberto Figueroa (60)
Falleció en San Francisco el 28 de octubre a los 60 años.
Empresa: Di Monte.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
Oscar Martínez votó en Frontera y convocó a la ciudadanía: “Cada voto cuenta para construir el futuro”
El intendente de Frontera emitió su sufragio pasado el mediodía en la Escuela N° 1199 e invitó a la población a participar de las elecciones con compromiso democrático.
River e Independiente Rivadavia definen al primer finalista de la Copa Argentina en el Kempes
El encuentro se jugará este viernes a las 22:10 con ambas parcialidades y un lugar en la final en juego. Córdoba vuelve a ser sede de un gran evento del fútbol nacional.
River vs. Independiente Rivadavia, por Copa Argentina: formaciones, hora, TV y operativo especial en Córdoba
Desde las 22:10, el Millonario y la Lepra mendocina definirán al segundo finalista en el estadio Kempes. Habrá cortes de tránsito, operativos de seguridad y transporte especial para hinchas.
