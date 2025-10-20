Falleció en San Francisco el 19 de octubre del 2025, a las 19, a la edad de 74 años.

Participan su esposa Leonilda Daniel; sus hijos Angélica y Andrés Cuda; sus hijos políticos Eduardo Bassi y María Sol Dellavía; sus nietos Paulina, Federico, Gastón y Milagros; su nieta política Lara Guevara; su bisnieto Gianlucas; su hermano Eladio; su hermana política Susana Tissera; y sobrinos.

Sus restos serán sepultados en el cementerio local hoy lunes a las 16, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Gobernador San Martín 1372 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.