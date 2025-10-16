Falleció en San Francisco el 15 de octubre del 2025, a las 23.50, a la edad de 75 años.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local el jueves a las 16.30.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Participan sus hijos Lucio, Rodrigo y Gonzalo Barrado; sus hijas políticas Daniela Carli, Paula Ludueña y Lorena Marchisio; sus nietos Aramis, Agustina, Pedro, Bautista, Nicolás y Joaquín; sus hermanos Javier y Juan Barrado; y demás familiares.

Empresa: Di Monte S.R.L.