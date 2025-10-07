Falleció en San Francisco el 7 de octubre del 2025, a las 5, a la edad de 75 años.

Participan Su esposa Marta Taverna. Sus hijas Alejandra y Melina Leuca. Sus hijos políticos Javier Herrera y Gerardo Svriz. Sus nietos Paulina, Bautista, Vicente y Faustino. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

Sepelio: Martes 7/10 a las 18 hs. en el cementerio de El Tío, previo oficio religioso en la iglesia Santa Teresa.

Sala velatoria: El Tío. Casa de duelo: 15 de Octubre 284, El Tío.

Empresa: Di Monte S.R.L.