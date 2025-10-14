Osvaldo Oscar Ulman (62)
Falleció el 14 de octubre de 2025 a las 14:40 hs. en San Francisco, a la edad de 62 años.
Participan:
Su esposa: María del Carmen González.
Sus hijas: Laura y Lorena Ulman.
Sus hijos políticos: Alejandro Dalmazzo y Javier Luna.
Su nieta: Melody Ulman.
Sus hermanos: Elsa y Rubén Ulman.
Su hermano político: Carlos Pereyra.
Su ahijada: Antonella Pereyra y demás familiares.
Sepelio: Sus restos fueron sepultados el 15/10 a las 10:00 hs. en el cementerio local, previo oficio religioso en sala.
Casa de duelo: Iturraspe 1844.
Empresa: Romero Hnos S.A.