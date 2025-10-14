Falleció el 14 de octubre de 2025 a las 14:40 hs. en San Francisco, a la edad de 62 años.

Participan:

Su esposa: María del Carmen González.

Sus hijas: Laura y Lorena Ulman.

Sus hijos políticos: Alejandro Dalmazzo y Javier Luna.

Su nieta: Melody Ulman.

Sus hermanos: Elsa y Rubén Ulman.

Su hermano político: Carlos Pereyra.

Su ahijada: Antonella Pereyra y demás familiares.

Sepelio: Sus restos fueron sepultados el 15/10 a las 10:00 hs. en el cementerio local, previo oficio religioso en sala.

Casa de duelo: Iturraspe 1844.

Empresa: Romero Hnos S.A.