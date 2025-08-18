Falleció el 18 de agosto de 2025 a las 7 a los 72 años.

Sus restos serán cremados en el Eco Crematorio de Autovía 19 el martes a las 9 previo oficio religioso en sala velatoria.

Participan su compañera Blanca Maritano, sus hijos Diego, Carlos, Silvana y Ana Rodríguez, sus hijos políticos Claudia Luque, Carla Aiassa, Alejandro Brunello y Héctor Ribba, sus nietos, bisnietos y demás familiares.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 – San Francisco.

Casa de duelo: Entre Ríos 1546 – San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.