Malena Santillán viajará a Rumania para disputar el Mundial Juvenil de Natación Tras una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Juveniles de Paraguay, la nadadora sanfrancisqueña formará parte de la delegación argentina que competirá del 19 al 24 de agosto en Otopeni, Rumania, con más de 600 atletas de más de 100 países.