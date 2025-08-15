Onelia Catalina Sufia de Teobaldo, “Nela” (73)
Falleció el 15 de agosto a las 02:00 hs en San Francisco. Su esposo Jorge Teobaldo; sus hijos Iván y Jorgelina; sus hijos políticos Mariela Juárez y Luciano González Cordero; nietos Luca, Lara, Catalina y Bautista; y demás deudos comunican que sus restos serán cremados hoy viernes a las 17 en el Ecocrematorio Josefina, previo oficio religioso en sala velatoria.
Sala velatoria: Córdoba 231 (sala 4) – San Francisco
Casa de duelo: Bolivia 975 – San Francisco
Empresa: Rosso Hnos S.R.L.