Falleció en San Francisco el 22 de septiembre del 2025, a las 23.30, a la edad de 75 años.

Participan sus hijos Silvio y Daniel Garello; su hija política Gabriela Ledesma; sus nietos Agostina, Martina, Joaquín y Lucas; su bisnieta Olivia.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local el martes a las 17.30, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Perú 1072 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.