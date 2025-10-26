Nanci del Valle Guisiano Vda de Trucco (65)
Falleció el 25/10/25 a las 21:10 hs. en San Francisco, a la edad de 65 años.
Participan:
Sus hijos: Cintia, Lucas, Emanuel y Débora Trucco.
Sus hijos políticos: Mario Avendaño, Graciela Rena, Tania Matteos y Francisco Verbriggen.
Sus hijos del corazón: María, Gabriel, Betti y Luisito.
Sus nietos: Santiago, Rosario, Álvaro, Ana Paula, Alma, Brisa, Francisco, Giovanni, Agustín y Emanuel.
Y demás familiares.
Sepelio: Sus restos serán cremados el domingo 26/10 en EcoCrematorio a las 12:00 hs.
Empresa: Rosso Hnos.