Falleció el 25/10/25 a las 21:10 hs. en San Francisco, a la edad de 65 años.

Participan:

Sus hijos: Cintia, Lucas, Emanuel y Débora Trucco.

Sus hijos políticos: Mario Avendaño, Graciela Rena, Tania Matteos y Francisco Verbriggen.

Sus hijos del corazón: María, Gabriel, Betti y Luisito.

Sus nietos: Santiago, Rosario, Álvaro, Ana Paula, Alma, Brisa, Francisco, Giovanni, Agustín y Emanuel.

Y demás familiares.

Sepelio: Sus restos serán cremados el domingo 26/10 en EcoCrematorio a las 12:00 hs.

Empresa: Rosso Hnos.