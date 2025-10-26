Falleció en San Francisco el 25 de octubre del 2025, a las 21.10 a los 65 años.

Participan: sus hijos Cintia, Lucas, Emanuel y Débora Trucco; sus hijos políticos Mario Avendaño, Graciela Rena, Tania Matteos y Francisco Zurbriggen; sus hijos de corazón María, Gabriel, Beti y Luisito; sus nietos Santiago, Rosario, Álvaro, Ana Paula, Alma, Brisa, Francisco, Giovanni, Agustín y Emanuel.

Sepelio: domingo en Ecocrematorio a las 12, previo oficio religioso en sala velatoria.

Empresa: Rosso Hnos. S.R.L.