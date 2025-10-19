Mirta Cecilia Magdalena Bertoni viuda de Apis (83)
Falleció el 19 de octubre de 2025 a las 04:35 hs. en San Francisco, a la edad de 83 años.
Participan:
Sus hijos: Sandra, Silvana y Alejandro Apis.
Su hijo político: Claudio Gómez.
Sus nietos: Antonella y Carolina Caffaro, Emiliano y Julieta Gómez.
Su hermana: María Elena y demás familiares.
Sepelio: Sus restos fueron sepultados el 19/10 a las 15:00 hs. en el cementerio local, previo oficio religioso en sala.
Casa de duelo: Las Guayanas 347.
Empresa: Romero Hnos S.A.