Falleció en San Francisco el 13 de octubre del 2025, a las 11:45 a la edad de 86 años.

Participan: su hija Fabia Capellino; hijo político Arturo Chiavassa; sus nietos Aldo y Lucio Chiavassa; nieta política Yemina Valenzuela; sus bisnietos Josefina, Eduardo y Sofía y demás familiares y amigos.

Sepelio: en el cementerio local mañana martes a las 10 previo oficio religioso en sala velatoria.

Casa de Duelo: Dante Alighieri Nº 258 – San Francisco

