Falleció en San Francisco el 27 de octubre del 2025, a la edad de 85 años.

Sus restos serán sepultados en el cementerio local el martes 28 de octubre a las 10, previa oración en sala velatoria.

Sala velatoria: General Paz 386 - San Francisco.

Casa de duelo: Lamadrid 948 - San Francisco.

Participan sus hijas María Rosa, Stella Maris y Elena María Raspó, sus hijos políticos Héctor Garay, Rubén Manías y Enri Tosoratti, sus nietos Andrés, Marcos, Agustín, José Luis y Macarena, sus nietos políticos Natalia y Franco, sus bisnietos Ivo, Santiago, Pilar, Fausto, Benicio y Jasmin, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

Empresa: Sentir.