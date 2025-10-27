María Ángela Machado Vda. de Raspó (85)
Falleció en San Francisco el 27 de octubre del 2025, a la edad de 85 años.
Sus restos serán sepultados en el cementerio local el martes 28 de octubre a las 10, previa oración en sala velatoria.
Sala velatoria: General Paz 386 - San Francisco.
Casa de duelo: Lamadrid 948 - San Francisco.
Participan sus hijas María Rosa, Stella Maris y Elena María Raspó, sus hijos políticos Héctor Garay, Rubén Manías y Enri Tosoratti, sus nietos Andrés, Marcos, Agustín, José Luis y Macarena, sus nietos políticos Natalia y Franco, sus bisnietos Ivo, Santiago, Pilar, Fausto, Benicio y Jasmin, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.
Empresa: Sentir.