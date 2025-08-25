Luisa Ernestina Garay Vda. de Rivadero “Coca” (90)
Falleció el 23 de agosto de 2025 a las 23 hs en San Francisco, a los 90 años.
Participan: sus hijos Hugo Marcos, Marta Noemí y Mario Ernesto Rivadero; su hija política Nélida Pavan; sus nietos, nietos políticos y bisnietos; demás familiares y amigos. Sepelio: sus restos serán inhumados el día domingo a las 12 hs en el cementerio de San Francisco, previo oficio religioso en sala velatoria. Casa de duelo: Pje. Laprida 584 – San Francisco.
Empresa: Rosso Hnos. S.R.L.