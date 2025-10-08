Falleció en San Francisco el 8 de octubre del 2025, a las 4.15, a la edad de 62 años.

Participan su esposo Luis Marchiaro. Sus hijos María Clara, Emiliano y María Denise. Sus hijos políticos Guillermo Quinteros y Joaquín Covalova. Sus nietos Benjamín y Justina; Valentino y Paulina. Su hermano Mario Angiolini. Su hermana política Gabriela Fabri. Sus sobrinos Joaquín y María Paula Angiolini y demás familiares.

Sepelio: Miércoles 8/10 a las 16.45 hs. en el cementerio local, previo oficio religioso en iglesia Catedral. Se ruega no enviar flores.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Paraguay 1344 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.