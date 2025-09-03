Leonor del Tránsito González vda. de Nieto (81)
Falleció el 3 de septiembre del 2025, a las 7
a los 81 años.
Participan: sus hijos Victor, Estela, Sergio, Horacio, Marcelo, Fernando y Cecilia; hijos políticos Mónica Gudiño, Oscar Pereyra, Maricel Reynozo, Gisella Machado e Ivan Salas; sus nietos; nietos políticos; bisnietos; hermanos y demás familiares.
Sepelio: será inhumada en el cementerio local hoy miércoles a las 17 previo oficio religioso en sala velatoria.
Casa de duelo: Suipacha 494 - San Francisco
Empresa: Di Monte S.R.L. - San Francisco