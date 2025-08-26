Falleció el 26 de agosto de 2025 a las 9:30 hs. en San Francisco, a la edad de 73 años.

Participan:

Su esposa: María Esther Luna.

Sus hijos: Daniela, Beto, María Celeste y Cecilia.

Hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, bisnietos y demás familiares.

Sepelio: Sus restos serán sepultados el miércoles 27/8 a las 10:00 hs. en el cementerio de Josefina, previo oficio religioso en la capilla del barrio.

Casa de duelo: Calle 20 N°549.

Empresa: Romero Hnos S.A.