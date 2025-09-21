Falleció en San Francisco el 21 de septiembre del 2025, a las 20.30, a la edad de 91 años.

Participan sus hijos María Susana, Jorge Alberto y Marcela Viviana Stobbia; sus hijos políticos Elvio Bruno y Walter Miranda; sus nietos Vanesa, Valeria, Jorge y Emiliano Bruno; Mauricio, Gonzalo y María Florencia Miranda; sus nietos políticos, bisnietos y tataranietos.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local el lunes a las 17.45, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Ecuador 1506 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.