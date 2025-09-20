Falleció en San Francisco el 19 de septiembre del 2025, a las 23.10, a la edad de 84 años.

Participan sus hijos María Cristina, Deolinda y Nicolás Gómez; sus nietos Soledad, Luz y Paula Bernald; Alexis, Alan y Milagros Goyechea; Lucas Pavón; Jorgelina y Gustavo Gómez; sus bisnietos, hijos políticos y hermanos.

Sus restos serán sepultados en el cementerio local el sábado a las 16, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Florencio Sánchez 137 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.